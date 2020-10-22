Прощание с деканом философского факультета МГУ Мироновым состоится 26 октября

Фото: philos.msu.ru

Прощание с деканом философского факультета МГУ имени Ломоносова Владимиром Мироновым пройдет в понедельник, 26 октября. Церемония будет идти перед главным зданием учреждения, говорится на сайте факультета.

Проститься с деканом столичного университета можно будет с 11:30 до 12:30 перед главным зданием. "Просим соблюдать социальную дистанцию и все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", – обратились представители факультета.

После окончания военной службы Владимир Васильевич Миронов поступил в МГУ на философский факультет. С октября 1979 по март 1981 года учился на кафедре диалектического материализма философского факультета МГУ.

Он скончался на 68-м году жизни 20 октября. Заслуги Миронова были отмечены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.