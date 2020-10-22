Роспотребнадзор временно приостановил личный прием граждан в Москве

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Управление Роспотребнадзора по Москве временно приостановило личный прием граждан и юрлиц из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба ведомства.

Письменные обращения можно оставить в боксе для приема входящей корреспонденции или отправить на почтовый адрес управления: 129626, Москва, Графский переулок, дом 4, корпуса 2, 3, 4.

Отправить электронные сообщения можно через специальную форму на сайте управления в разделе "Обращения граждан".

За последние сутки в России подтвердили 15 971 новый случай коронавируса в 85 регионах. В 4 116 (25,8%) из них не было клинических проявлений, сообщили в Оперштабе.

В Москве специалисты зафиксировали 4 413 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 697, в Московской области – 462, в Нижегородской области – 354, в Ростовской области – 297.