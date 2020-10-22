МЧС предупредило о тумане в Москве и Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман ожидается в Москве и Подмосковье в ближайшие часы и утром в четверг, 22 октября. Как сообщили в МЧС по городу, видимость ухудшится до 300-800 метров.

В ведомстве напомнили водителям о необходимости значительно снизить скорость, увеличении дистанции, включении противотуманных фар, а также призвали отказаться от лишних обгонов и иных маневров.

Пешеходам советовали при движении по краю проезжей части обозначить себя светоотражающими элементами. Лицам с сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями рекомендовали воздержаться от выхода на улицу.

Ранее синоптики сообщили, что около четверти месячной нормы осадков может выпасть в столице 22 и 23 октября. При этом в субботу, 24 октября прогнозируется потепление, температура вновь поднимется выше климатической нормы.