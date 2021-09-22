Траты россиян на билеты в кино достигли максимального значения с начала пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.

"Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", – отмечают эксперты.

В четырех регионах России средний чек в кинотеатрах превысил средний показатель по стране. Дороже всего поход в кино в минувшую субботу обошелся жителям Москвы (904 рубля), Московской области (824 рубля), Краснодарского края (769 рублей) и Ростовской области (736 рублей).

Аналитики полагают, что такому повышенному спросу поспособствовали громкие премьеры, а также осеннее похолодание.

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