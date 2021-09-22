Траты россиян на билеты в кино достигли максимального значения с начала пандемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex.
"Траты россиян на покупку билетов в кинотеатры в минувшую субботу, 18 сентября, достигли максимального значения с начала пандемии. Относительно среднего субботнего показателя за последние 6 недель траты в кинотеатрах 18 сентября выросли в два раза. В среднем просмотр фильма в кинотеатре в минувшую субботу обошелся россиянам в 714 рублей", – отмечают эксперты.
В четырех регионах России средний чек в кинотеатрах превысил средний показатель по стране. Дороже всего поход в кино в минувшую субботу обошелся жителям Москвы (904 рубля), Московской области (824 рубля), Краснодарского края (769 рублей) и Ростовской области (736 рублей).
Аналитики полагают, что такому повышенному спросу поспособствовали громкие премьеры, а также осеннее похолодание.
Ранее психологи объяснили, чем опасны сериалы. По мнению специалистов – это убийцы времени. Их опасность в том, что драгоценная жизнь тратится не на личные достижения, а на переживание событий на экране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: