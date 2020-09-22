Сын Никаса Сафронова поделился секретами обольщения женщин

Фото: instagram.com/lukasafronovofficial
Пианист Лука Затравкин заявил, что мужчинам для успеха у девушек не надо переживать о своей внешности. По словам сына художника Никаса Сафронова, человек, независимо от внешнего вида, всегда будет кому-то не нравиться, передает News.ru.
"Я сталкивался с людьми, которым я не не нравился даже тогда, когда выглядел форматно и не имел лишнего веса", – рассказывает Затравкин.
Он объясняет, что невозможно угодить всем людям.
"Однако нужно понимать, что кому-то ты обязательно придешься по вкусу. Нужно не замыкаться в себе и пробовать найти такого человека", – рекомендовал музыкант.
Кроме того, пианист напомнил, что мужчинам надо с уважением относиться к девушкам. Помимо того, Затравкин говорит, что между молодыми людьми и девушками иногда нарушается субординация. Происходит это из-за того, что мужчины относятся к девушкам слишком просто, считает он.
"Не нужно бояться женщин и представлять их мифическими существами, к которым очень тяжело найти подход. Многие мужчины сами наделяют представительниц прекрасного пола несуществующими качествами и потом страдают от страха завести с ними разговор", – делится Затравкин. Он также уверен, что любая девушка будет счастливой, находясь рядом с любящим и надежным мужчиной. При этом недостатки, в том числе внешние, никак не повлияют, добавляет музыкант.
Затравкин еще напомнил, что навыки общения появляются благодаря опыту и практике.
Ранее турецкий отель освободил сына Сафронова от оплаты ремонта бассейна. Затравкин до этого сказал, что готов оплатить ремонт детского бассейна, в котором по его вине треснуло пластмассовое дно.
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