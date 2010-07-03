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22 сентября, 23:50

Облачность и небольшие осадки ожидаются в Москве до утра понедельника

общество погода

22 сентября, 23:50

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Москве до утра понедельника, 23 сентября, будет облачность с прояснениями. По области не исключены небольшие осадки. Прогноз передал Гидрометцентр России.

Ночью с 22 на 23 сентября ожидается от +1 до +3 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами будут порывы до 18 метров в секунду.

Такая же погода прогнозируется и на дневное время 23 сентября. Небольшие дожди пройдут в Москве и Подмосковье.

В столице и области объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 23 сентября. Будет сильный ветер. Предупреждение действует с 21:00 22 сентября.

Ясная погода придет в Москву и Подмосковье во вторник, 24 сентября. В это время Москва попадет в зону антициклона. Благодаря этому в столице воздух прогреется до +10 градусов.

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