МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в столице – дожде, грозе и сильном ветре.

"По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением до 22.00 часов 22 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер 14-19 метров в секунду", – сообщается в Twitter ведомства.

В городе уже начался сильный ливень, несмотря на прогнозы синоптиков о сухой и теплой погоде. Дожди продолжатся и в воскресенье.

Спасатели рекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, на улице сохранять бдительность, а за рулем соблюдать ПДД. Также горожан попросили держаться подальше от водоемов при грозе.

На 23 сентября в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды. Порывы западного ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду, что будет ощущаться уже в ночь на воскресенье.

Ранее сообщалось, что 22 сентября в городе был побит температурный рекорд, державшийся в столице с 1994 года. Температура воздуха достигла отметки плюс 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше максимума для этого дня.

Синоптики обещали в субботу по-летнему теплую и комфортную погоду. Испортиться она должна была только ближе к ночи. В темное время суток похолодает до 14 градусов.