МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
МЧС выпустило экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в столице – дожде, грозе и сильном ветре.
"По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением до 22.00 часов 22 сентября в Москве ожидается дождь, гроза, ветер 14-19 метров в секунду", – сообщается в Twitter ведомства.
В городе уже начался сильный ливень, несмотря на прогнозы синоптиков о сухой и теплой погоде. Дожди продолжатся и в воскресенье.
Спасатели рекомендовали переждать непогоду в капитальном строении, на улице сохранять бдительность, а за рулем соблюдать ПДД. Также горожан попросили держаться подальше от водоемов при грозе.
На 23 сентября в Москве объявлен желтый уровень опасности погоды. Порывы западного ветра будут усиливаться до 17 метров в секунду, что будет ощущаться уже в ночь на воскресенье.
Ранее сообщалось, что 22 сентября в городе был побит температурный рекорд, державшийся в столице с 1994 года. Температура воздуха достигла отметки плюс 25,8 градуса, что на 0,4 градуса выше максимума для этого дня.
Синоптики обещали в субботу по-летнему теплую и комфортную погоду. Испортиться она должна была только ближе к ночи. В темное время суток похолодает до 14 градусов.
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