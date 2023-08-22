Минтруд направит дополнительные 17 млрд рублей на реабилитацию инвалидов в РФ

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Минтруд России планирует выделить дополнительные 17 миллиардов рублей на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве поделились, что решение необходимо в связи с введенными санкциями и перестройкой логистических маршрутов, из-за чего было выявлено увеличение стоимости некоторых видов ТСР.

"С учетом роста объемов гарантий, предусмотренных мер по стимулированию отечественных производителей, и для неукоснительного соблюдения обязательств перед гражданами, прорабатывается выделение дополнительных средств", – сообщили в пресс-службе.

Соответствующая заявка уже создана, после ее утверждения деньги передадут в регионы, добавили в Минтруде. Соцфонд России, продолжили в ведомстве, осуществляет регулярный мониторинг сроков обеспечения. По всем нарушениям центральный аппарат СФР разбирается точечно.

Ранее стало известно, что психологическая поддержка семьям с детьми-инвалидами попадет в протокол этичного информирования о диагнозе. Вместе с этим проектом предполагается передача информации о возможностях господдержки и деятельности некоммерческих организаций.