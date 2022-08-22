Юргенс заявил об отставке с постов президентов ВСС, РСА и НССО

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Президент Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс заявил об отставке. Об этом сообщает ТАСС.
"В этом году истекает очередной срок моего руководства ВСС в качестве президента, и я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Поскольку эта должность имеет "сквозной" статус, при котором совмещаются должности еще в двух союзах – РСА и НССО, то свой пост я планирую покинуть и в этих организациях", – объяснил Юргенс.
В качестве кандидата на пост президента РСА И ВСС могут представить Евгения Уфимцева, сообщил собеседник агентства.
Известно, что Юргенс занимал должность главы ВСС в общей сложности более 15 лет: с 1998 по 2002 год, а затем с 2013-го по настоящее время. Он отметил, что итоговое решение об отставке будет принято после общих собраний организаций.
"Для меня это был интересный проект, но сейчас мне бы хотелось углубиться в новые начинания. Свои усилия я планирую сконцентрировать на развитии ESG инициатив и ряде других направлений, о которых сообщу позднее", – сказал он.
Ранее стало известно, что Леонид Федун сложил покинул пост президента, члена и председателя совета директоров московского футбольного клуба "Спартак". Он принял решение покинуть состав акционеров клуба и сообщил, что не будет им управлять.
Также сообщалось, что 100% акций ФК "Спартак-Москва" и стадиона "Открытие Банк Арена" приобретет "Лукойл".
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