"Ночь кино" пройдет в Подмосковье на 249 площадках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Московской области в рамках всероссийской акции "Ночь кино" будут задействованы 249 площадок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.
В Подмосковье организуют 98 открытых площадок. Это летние кинотеатры, кинопаркинги, площадки в парках, скверах, площадях перед муниципальными учреждениями культуры. А в качестве 151 закрытой площадки выступят кинотеатры, киноплощадки в домах культуры и в культурно-досуговых центрах, а также библиотеки.
"Фильмы Всероссийской акции "Ночь кино - 2020": приключенческая комедия "Холоп" (режиссер Шипенко), спортивная мелодрама "Лед 2" (режиссер Крыжовников), анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4" (режиссер Шмидт)", – рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что акция пройдет в России 29 августа уже в пятый раз. Вход на мероприятие свободный. Начало по всей стране в 20:00 по местному времени.
Ранее стало известно, что в столице в рамках акции запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.
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