Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:58

"Ночь кино" пройдет в Подмосковье на 249 площадках

общество культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области в рамках всероссийской акции "Ночь кино" будут задействованы 249 площадок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.

В Подмосковье организуют 98 открытых площадок. Это летние кинотеатры, кинопаркинги, площадки в парках, скверах, площадях перед муниципальными учреждениями культуры. А в качестве 151 закрытой площадки выступят кинотеатры, киноплощадки в домах культуры и в культурно-досуговых центрах, а также библиотеки.

"Фильмы Всероссийской акции "Ночь кино - 2020": приключенческая комедия "Холоп" (режиссер Шипенко), спортивная мелодрама "Лед 2" (режиссер Крыжовников), анимационный фильм "Иван Царевич и Серый волк 4" (режиссер Шмидт)", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что акция пройдет в России 29 августа уже в пятый раз. Вход на мероприятие свободный. Начало по всей стране в 20:00 по местному времени.

Ранее стало известно, что в столице в рамках акции запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках – в кинотеатрах, культурных центрах, парках и музеях.

"Это наш город": "Ночь кино" пройдет в Москве 29 августа

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать