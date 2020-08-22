Как самоизоляция изменила внешний вид квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
За время самоизоляции многие пересмотрели свое отношение к жилому пространству и провели различные преобразования. Так, большое количество человек начали создавать своими руками объекты для интерьера, писать картины и собирать пазлы. Об этом сообщает "Газета.ру".
Некоторые занялись освобождением пространства и избавлением от лишнего хлама.
Руководитель Нидерландского института головного мозга Дик Свааб поделился, что визуальное оформление квартиры – цвет обоев и занавесок, расположение книг и вещей в шкафах влияет на эффективность мозга при работе.
"Оставшись в собственной квартире дольше, чем на пару выходных, люди заново познакомились со своими домами и оценили их критически. Это стало заметно и по росту спроса на товары для дома и ремонта: в новых условиях люди переосмыслили пространство вокруг себя и захотели сделать его более комфортным", – рассказала архитектор, партнер бюро Blank Architects Магда Кмита.
Она также отметила, что теперь в дизайне квартир становится популярен минимализм. Ценится универсальность и легкая трансформируемость предметов. При этом после пандемии люди стали больше ценить сам факт наличия собственного жилья.
"Если во время карантина вы остались без машины, вы не могли использовать каршеринг, а владелец квартиры в любой момент мог расторгнуть договор и выселить жильцов на улицу, если те не могли заплатить. Ограничения заставили миллениалов пересмотреть свой взгляд на бремя владения недвижимостью", – сказала Кмит.
Стилист "Леруа Мерлен" Алена Вайнер делится, что во время пандемии многие обустраивали жилье так, чтобы уместить в нем зоны для работы и отдыха.
"При выборе предметов мебели для дома нам стало важно, насколько легко этот предмет собирается, передвигается, можно ли его трансформировать", – рассказала Вайнер.
А фоторамки, текстиль, декор стали отражением индивидуальности человека.
Кроме этого, Вайнер подчеркнула, что в интерьерах стали превалировать предметы прошлого, которые делают дом более уютным.
"Предметы массового производства, состаренные искусственно, становятся менее интересны. Более ценными оказались предметы ручного труда со своими несовершенствами и изъянами. При взгляде на вазу, которая хранилась 50 лет, три месяца карантина уже не кажутся такими невыносимыми", – заключила эксперт.
Ранее стало известно, что режим самоизоляции для пожилых людей в Подмосковье отменят с 24 августа. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
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