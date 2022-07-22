В Москве за сутки госпитализировали 210 человек с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

За прошедшие 24 часа в Москве срочная медицинская помощь потребовалась 210 пациентам с коронавирусом. Об этом сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

Общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составило 1 787. Удалось побороть болезнь 973 жителям столицы.

Умерли от коронавируса за прошедшие 24 часа 9 человек.

Днем ранее в Москве госпитализировали 179 человек с коронавирусом. Госпитализация потребовалась 179 пациентам. Умерли от коронавируса 10 человек. Болезнь перебороли еще 875.

Кроме того, россиянам, особенно с хроническими заболеваниями и пожилого возраста, необходимо пройти ревакцинацию от COVID-19 спустя полгода после прививки. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

Он напомнил, что в настоящее время в стране зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, заражаются преимущественно "Омикрон"-штаммом, который характеризуется легким течением болезни.

