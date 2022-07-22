В России за сутки госпитализировали 1 167 человек с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России за последние сутки госпитализировали 1 167 человек с коронавирусом. Это на 2,3% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Всего выявлены 6 659 новых случаев коронавируса. Лидирует по этому показателю Москва – 1 787 случаев, Санкт-Петербург – 693, Московская область – 680.

От последствий инфекционного заболевания скончался 41 человек. После прохождения лечения выздоровели 4 687 пациентов.

С начала пандемии в России зафиксировали 18 517 779 случаев COVID-19. Успешно перенесли болезнь 17 929 059 человек.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий рекомендовал россиянам, особенно с хроническими заболеваниями и пожилого возраста, пройти ревакцинацию от COVID-19 спустя полгода после прививки.

Он напомнил, что в настоящее время в стране зафиксировали рост заболеваемости коронавирусом. По его словам, заражаются преимущественно "Омикрон"-штаммом, который характеризуется легким течением болезни.

