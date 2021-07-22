Еще 7 587 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные врачи вылечили от коронавируса за сутки еще 7 587 пациентов. Всего количество выздоровевших увеличилось до 1 312 545 человек. Об этом сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в городе.

"В Москве выявлено 4 287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 229 человек. На ИВЛ находится 591 человек", – говорится в сообщении.

За день в столице от коронавирусной инфекции скончались 102 пациента. У всех была пневмония и положительный тест на COVID-19.

В России за последние сутки подтвердили 24 471 новый случай коронавируса. Из них 9,9% не имели клинических проявлений. Всего в стране зарегистрировано 6 054 711 случаев COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду на улучшение эпидемиологической ситуации в ближайшие недели. Он предположил, что скоро медики смогут вернуться к своей нормальной работе.

