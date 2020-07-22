Пандемия COVID-19 не закончится до конца года – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Пандемия коронавируса не закончится до нового года, рассказал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.
Он отметил, что если было 400 тысяч случаев заболевания в мире за два дня и при этом, по мнению ВОЗ, пик не достигнут, то плато пока ждать не стоит.
"Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле – по 200–400 заболевших", – рассказал Малеев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".
Эксперт подчеркнул, что пока сложно делать прогнозы по поводу второй волны COVID-19.
"В России сейчас каждый день чуть больше 6 тысяч заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тысяч", – сказал он.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская система здравоохранения готова к новым вызовам в виде второй волны COVID-19.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в России. Достигнутые успехи необходимо закреплять срочной вакцинацией населения.
В Южной Корее официально признали начало второй волны COVID-19
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