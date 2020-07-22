Пандемия COVID-19 не закончится до конца года – эксперт

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Пандемия коронавируса не закончится до нового года, рассказал академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев.

Он отметил, что если было 400 тысяч случаев заболевания в мире за два дня и при этом, по мнению ВОЗ, пик не достигнут, то плато пока ждать не стоит.

"Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле – по 200–400 заболевших", – рассказал Малеев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

Эксперт подчеркнул, что пока сложно делать прогнозы по поводу второй волны COVID-19.

"В России сейчас каждый день чуть больше 6 тысяч заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тысяч", – сказал он.

Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российская система здравоохранения готова к новым вызовам в виде второй волны COVID-19.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург ранее предупредил об опасности подъема заболеваемости COVID-19 в России. Достигнутые успехи необходимо закреплять срочной вакцинацией населения.