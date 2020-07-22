При росте тестирования на COVID-19 в Москве число новых случаев не увеличивается

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Несмотря на рост объемов тестирования, число новых заболевших в Москве остается на низком уровне, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. В городе подтверждено 638 новых случаев заражения COVID-19.
"Ранее ПЦР-анализ могли взять только у граждан с подозрением на вирус и у контактировавших с ними, теперь пройти его может каждый желающий. Благодаря запущенному ПЦР-тестированию на базе 207 городских поликлиник за сутки стало возможно проводить еще около 5 тысяч исследований", – сообщили в штабе.
Ранее сообщалось, что за сутки в России специалисты провели более 25,7 миллиона тестов на выявление COVID-19. В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что 267 171 человек остается под медицинским наблюдением. Также были названы сроки начала массового производства вакцины против коронавируса.
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