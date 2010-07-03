Взявшая интервью у Путина девушка выиграла 5 медалей Спартакиады инвалидов

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На соревнованиях по плаванию на Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов в Республике Марий Эл незрячая школьница Регина Парпиева, получившая известность после интервью с Владимиром Путиным, заняла пять призовых мест: золото на дистанции 50 метров брассом, два серебра и две бронзы. Об этом рассказала мать девочки Гульнара Парпиева, передает РИА Новости.

"Она довольна собой, хотя и рассчитывала, что привезет две золотые медали, а не одну", – отметила женщина, добавив, что теперь Регина начнет готовиться к новым соревнованиям. Так, в ноябре в Салавате пройдет первенство России среди инвалидов всех категорий. При этом Гульнара Парпиева добавила, что ее дочь все еще мечтает стать журналистом и раз в месяц ездит на тренинги на Russia Today, где ее знакомят с разными аспектами работы и дают задания.

В начале декабря 2018 года Владимир Путин на форуме добровольцев России забрал со стенда благотворительного проекта "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей, пять оставшихся конвертов с желаниями. Среди них была и мечта Регины Парпиевой – стать журналистом. Уже 20 декабря после окончания большой ежегодной пресс-конференции глава государства дал Регине Парпиевой интервью, отвечая на вопросы девушки в течение 20 минут.

После интервью Регина рассказала, что очень волновалась, но нужные слова сами приходили ей в голову.