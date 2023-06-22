Гастроэнтеролог рассказала о пользе вина и коньяка для здоровья

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Любой алкоголь оказывает негативное влияние на организм, однако последствия не всегда определяют качество спиртного и его дозу. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на терапевта, гастроэнтеролога и нутрициолога Анастасию Сумарокову.

Самым менее вредным напитком является вино, отметила она.

"Вино – это, по сути, перебродивший виноградный сок. Напиток оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает ряд опасных для организма бактерий, в том числе и тех, что разрушают зубную эмаль, тем самым препятствуют возникновению кариеса", – объяснила специалист.

По словам эксперта, вино является антиоксидантом и благотворно влияет на систему кровообращения и сосуды. Также оно способно улучшать процессы пищеварения, повышать аппетит и помогать усваивать и расщеплять белок.

"Еще один полезный алкогольный напиток – коньяк. Он способен укреплять иммунную систему, а также снимать спазмы и расширять сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50–80 миллилитров", – продолжила гастроэнтеролог.

Сумарокова указала, что в настойках присутствуют экстракты трав, этиловый спирт и ароматические масла, которые печени трудно обработать. Добавки и масла способны негативно влиять на печень, поджелудочную железу и общее состояние организма.

Кроме того, водка является не слишком вредной, поскольку не содержит в себе сахар и большое количество химических ингредиентов, добавила врач.

"Водка может бороться с бактериями и вирусами, имеет мощный антисептический эффект, улучшает пищеварение", – резюмировала она.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что употребление алкоголя в жару обезвоживает организм и может спровоцировать инфаркт и инсульт. Если человек обезвожен, то и токсический эффект алкоголя нарастает. Поэтому гораздо больше шансов получить тепловой удар и все связанные с обезвоживанием проблемы, объяснил он.

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