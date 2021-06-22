Тимофей Баженов: справедливо приравнять пенсионные льготы врачей к льготам госслужащих

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Журналист Тимофей Баженов поздравил с профессиональным праздником медицинских работников и озвучил инициативу приравнять пенсионные льготы врачей к льготам госслужащих.

"Медицинские работники с честью приняли вызов, брошенный эпидемией, и работают без малейших колебаний в самых тяжелых и опасных условиях. Медики должны чувствовать уверенность в завтрашнем дне, получать высокую заработную плату и понимать, что после выхода на заслуженный отдых будут иметь достойный уровень жизни", – отметил в своем поздравлении лидер общественного движения.

Тимофей Баженов считает, что медицинские работники со стажем работы свыше двадцати пяти лет должны быть приравнены по пенсионным льготам к льготам госслужащих. Напомним, что согласно Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации" госслужащие с трудовым стажем не менее 25 лет получают пенсию за выслугу лет еще до выхода на пенсию по возрасту.

Кроме этого, Баженов считает справедливым введение дополнительных мер социальной поддержки медиков. Например, в виде компенсационных выплат и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. А медиков, сражавшихся за жизни больных коронавирусной инфекцией в так называемых красных зонах, по его мнению, необходимо отмечать государственными наградами.

По данным Росстата, в 2019 году в государственном секторе здравоохранения было трудоустроено свыше 565 тысяч врачей по всей стране. Из них только в Москве – 62 тысячи, Санкт-Петербурге – 32 тысячи и Подмосковье – 26 тысяч врачей.

