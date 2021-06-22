Москвичам рассказали о погоде во вторник

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Во вторник, 22 июня, в столичном регионе сохранится аномальная жара. Температура воздуха в Москве и Подмосковье днем составит 30–35 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"При переменной облачности осадков не ожидается. <...> Ветер переменный, слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 30 %", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что данная температура превышает на 8–10 градусов климатическую норму, это может привести к резкому падению содержания в воздухе кислорода.
"Могут усиливаться проявления кислородной недостаточности, развиваться приступы стенокардии, появиться внезапная одышка и головные боли. Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, без острой необходимости лучше не выходить днем на улицу", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 1956 года. По данным синоптиков, накануне воздух на метеостанции на ВДНХ прогрелся до 31,1 градуса. При этом отмечалось, что абсолютный температурный рекорд для 21 июня и всего месяца был зафиксирован в 1901 году. Тогда воздух раскалился до 34,7 градуса.
Коммунальные службы продолжают аэрацию воздуха в Москве из-за жары
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