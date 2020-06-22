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Общество

10:10

Частное финансовое состояние россиян выросло в 16 раз за 20 лет

общество

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Частное финансовое состояние россиян выросло в 16 раз за последние 20 лет, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Это исходит из данных исследования консалтинговой компании BCG "Мировая отрасль частных состояний в 2020 году: будущее управления частными состояниями – повестка CEO". Согласно им, объем частных финансовых состояний россиян вырос с 0,1 до 1,6 триллиона.

Отмечается, что при этом 40% богатства обладают те, кто имеет состояние более 100 миллионов долларов.

В целом же богатство россиян выросло на 13,5% за период с 1999 по 2014 год. В течение следующих лет рост финансовых состояний замедлился: в 2018 году он составил 11,7%, в 2019 – 10,4%.

Что касается богатства россиян в Восточной Европе, то оно за 20 лет выросло с 24,8% до 44%. Что касается глобальных показателей, то они увеличились на 300% и составили 226 триллионов долларов.

Ранее было проведено исследование, нацеленное на выявление желаемой зарплаты россиян после пандемии коронавируса. В результате его выяснилось, что около 29% респондентов заявили, что хотели бы получать от 50 до 70 тысяч рублей.

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