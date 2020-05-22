В тульском Минздраве поддержали медсестру, надевшую прозрачный защитный костюм

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Глава Минздрава Тульской области Алексей Эрк поблагодарил за труд медсестру, которая надела купальник под прозрачный защитный костюм.

"Медсестре хочется сказать огромное спасибо за ее работу. На самом деле работа очень тяжелая. К сожалению, бывают такие казусы в нашей жизни", – сказал Эрк в интервью телеканалу "Первый Тульский".

По его словам, медсестра продолжает работать, хотя руководитель медицинской организации сделала ей замечание в устной форме.

Накануне медсестру поблагодарил за труд и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он выразил мнение, что медики заслуживают благодарности за работу, а не порицаний за внешний вид.

Инцидент произошел в инфекционном госпитале областной клинической больницы. Медсестера пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который она надела поверх купальника. По словам девушки, она решила не надевать одежду, так как в защитном костюме очень жарко. При этом отмечалось, что медсестра не рассчитывала, что форма будет просвечивать.