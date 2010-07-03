Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:59

Форум "Здоровье нации – основа процветания России" откроется в Гостином дворе 29 мая

общество медицина

16:59

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" будет проходить в столичном выставочном комплексе "Гостиный Двор" с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

Центральной темой станет обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология". Основная задача форума – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования.

Программа форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг.

Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, программами по созданию условий для ведения здорового образа жизни.

Участники узнают о комфортном жилье, общественных зонах, благоустройстве и инфраструктуре для ЗОЖ.

На стендах, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам. Также будут представлены проекты по профилактике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов.

В нынешнем году в подготовке форума участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 21 субъект России, десятки коммерческих организаций и НКО.

За годы работы Форум стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в состав оргкомитета форума вошла вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сопредседателями оргкомитета форума стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и академик Лео Бокерия. В оргкомитет также вошли замглавы Минздрава Олег Салагай, руководитель Минтруда Максим Топилин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и другие.

В прошлом году на форуме поднимались темы, связанные со здоровьем нации. Речь шла о питании, спорте, безопасности и инновации в лечении, в том числе от алкоголя и наркотиков.

Читайте также

общество медицина

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика