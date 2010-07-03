Форум "Здоровье нации – основа процветания России" откроется в Гостином дворе 29 мая

Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" будет проходить в столичном выставочном комплексе "Гостиный Двор" с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.
Центральной темой станет обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология". Основная задача форума – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования.
Программа форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг.
Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, программами по созданию условий для ведения здорового образа жизни.
Участники узнают о комфортном жилье, общественных зонах, благоустройстве и инфраструктуре для ЗОЖ.
На стендах, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам. Также будут представлены проекты по профилактике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов.
В нынешнем году в подготовке форума участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 21 субъект России, десятки коммерческих организаций и НКО.
За годы работы Форум стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, что в состав оргкомитета форума вошла вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Сопредседателями оргкомитета форума стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и академик Лео Бокерия. В оргкомитет также вошли замглавы Минздрава Олег Салагай, руководитель Минтруда Максим Топилин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и другие.
В прошлом году на форуме поднимались темы, связанные со здоровьем нации. Речь шла о питании, спорте, безопасности и инновации в лечении, в том числе от алкоголя и наркотиков.
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