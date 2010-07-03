Форум "Здоровье нации – основа процветания России" откроется в Гостином дворе 29 мая

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Всероссийский форум "Здоровье нации – основа процветания России" будет проходить в столичном выставочном комплексе "Гостиный Двор" с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба Лиги здоровья нации.

Центральной темой станет обсуждение хода реализации национальных проектов "Демография", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология". Основная задача форума – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования.

Программа форума включает в себя тематические конференции и круглые столы, междисциплинарные дискуссии, мастер-классы, кураторские экспозиции, презентации успешных проектов, выставку технологий, продуктов и услуг.

Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, программами по созданию условий для ведения здорового образа жизни.

Участники узнают о комфортном жилье, общественных зонах, благоустройстве и инфраструктуре для ЗОЖ.

На стендах, посвященных здоровому питанию, расскажут о продовольственном сырье и пищевой продукции, соответствующих его принципам. Также будут представлены проекты по профилактике, лечению заболеваний и реабилитации пациентов.

В нынешнем году в подготовке форума участвуют более 15 федеральных министерств и ведомств, 21 субъект России, десятки коммерческих организаций и НКО.

За годы работы Форум стал воплощением идеи взаимодействия государства, бизнеса и общества по организации единого, дружественного здоровью пространства, позволяющего гражданину делать выбор в пользу здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в состав оргкомитета форума вошла вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сопредседателями оргкомитета форума стали министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и академик Лео Бокерия. В оргкомитет также вошли замглавы Минздрава Олег Салагай, руководитель Минтруда Максим Топилин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут и другие.

В прошлом году на форуме поднимались темы, связанные со здоровьем нации. Речь шла о питании, спорте, безопасности и инновации в лечении, в том числе от алкоголя и наркотиков.