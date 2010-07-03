Психолог связала хамство с низким уровнем жизни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

Психолог Светлана Филатова оценила список российских городов, где чаще всего встречается хамство. По ее словам, такое поведение связано с низким уровнем жизни, передает ИА "НСН".

Эксперт отметила, что когда у человека все хорошо, у него нет потребности хамить.

"Чем хуже у тебя внутри, тем хуже и снаружи. Это внутренняя установка, которую нужно воспитывать с детского возраста родителям. Причем, не просто насаждая это, а нужно своим примером показывать", – сказала Филатова.

Она добавила, что попавших в список городах есть много факторов, влияющих на поведение человека.

"Люди скатываются, когда вокруг все не очень хорошо и внутри тоже плохо. Чем ниже уровень жизни, тем хуже с этим дело обстоит", – заключила психолог.

Данные исследования были обнародованы 21 мая. Рейтинг хамских городов возглавили Пермь, Челябинск и Саратов. На четвертом месте расположилась Москва, а на пятом – Брянск.

