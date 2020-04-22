Коронавирус стал причиной смерти врача в больнице в Коммунарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач госпиталя для ветеранов войн № 3 скончался в больнице в Коммунарке с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

"К сожалению, 20 апреля он скончался. Причиной смерти стала новая коронавирусная инфекция с развитием тяжелой двусторонней пневмонии. Департамент здравоохранения выражает родным и близким врача, а также его коллегам глубокие соболезнования", – говорится в сообщении.

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 заболевших не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 57 999 случаев – это на 9,9% больше, чем днем ранее. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

В столице зафиксировано 2 548 новых случаев. Среди новых пациентов около 46,5% людей в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34%.

Около 9% всех зараженных – люди старше 65 лет, причем около 6,5% из них старше 80 лет. Еще 4% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве вирусом заразился 31 981 человек.