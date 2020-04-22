В Госдуме рассмотрят варианты снижения цен на электроэнергию в РФ

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин порассуждал о возможностях снизить цены на электроэнергию в России, сообщают "Дни.ру".

В частности, причиной завышенной стоимости он считает посредников, которые включают в оплату электроэнергии и свои услуги. Володин подчеркнул, что в некоторых регионах таких компаний может быть несколько.

"Сегодня Россети доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько, и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5%", – отметил Володин.

В связи с этим спикер Госдумы отдал распоряжение профильным комитетам рассмотреть варианты решения проблемы. В частности, он предложил снизить число посредников в тех регионах, в которых имеется такая возможность. Володин также поручил изучить вопрос создания более эффективных структур для доставки электроэнергии.

Кроме того, он заявил о поддержке компании "Россети" и предложил рассмотреть возможности для изменения в программе ее развития.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев направил письмо вице-премьеру Марату Хуснуллину. В нем он предложил оставить индексы изменения оплаты ЖКХ во втором полугодии 2020 года на уровне прошлогодних показателей.