Бизнесмен получил от государства 35 тысяч долларов на зарплаты в Сингапуре

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Бизнесмен из Сингапура Сергей Опалков рассказал, что местные власти помогли ему выплатить зарплаты наемным работникам. Россиянин владеет в стране объединенным бизнесом – онлайн-доставкой русских продуктов и испанским рестораном.

"В стране сделали компенсацию зарплатной части. Выделили несколько наиболее пострадавших отраслей: авиация, туризм, общепит и так далее, и в нашем случае позавчера на счет упало 35 тысяч долларов – эта сумма полностью покрывает зарплату всех наших сотрудников за апрель", – рассказал Опалков в интервью изданию Metro.





Сергей Опалков российский бизнесмен из Сингапура Мы не писали никаких заявок, ничего не доказывали – ни одной бумажки. Просто пришел перевод. Они – государство – все знают: сколько сотрудников, какая у них зарплата из документов, которые мы ежемесячно подаем в пенсионный фонд.

При этом бизнесмен отметил, что зарплату погашают только наемным сотрудникам, но не учредителям.

15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит более 170 миллиардов рублей. Также власти Москвы предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.