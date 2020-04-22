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Бизнесмен получил от государства 35 тысяч долларов на зарплаты в Сингапуре

Российский бизнесмен из Сингапура рассказал, как власти страны поддерживают предприятия
общество экономика

Фото: metronews.ru

Бизнесмен из Сингапура Сергей Опалков рассказал, что местные власти помогли ему выплатить зарплаты наемным работникам. Россиянин владеет в стране объединенным бизнесом – онлайн-доставкой русских продуктов и испанским рестораном.

"В стране сделали компенсацию зарплатной части. Выделили несколько наиболее пострадавших отраслей: авиация, туризм, общепит и так далее, и в нашем случае позавчера на счет упало 35 тысяч долларов – эта сумма полностью покрывает зарплату всех наших сотрудников за апрель", – рассказал Опалков в интервью изданию Metro.

Мы не писали никаких заявок, ничего не доказывали – ни одной бумажки. Просто пришел перевод. Они – государство – все знают: сколько сотрудников, какая у них зарплата из документов, которые мы ежемесячно подаем в пенсионный фонд.
Сергей Опалков
российский бизнесмен из Сингапура

При этом бизнесмен отметил, что зарплату погашают только наемным сотрудникам, но не учредителям.

15 апреля Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного малого и среднего бизнеса. Московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит более 170 миллиардов рублей. Также власти Москвы предварительно договорились со Сбербанком, который будет крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на 6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний. Предприятия смогут направить заявку на получение помощи с 1 мая.

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