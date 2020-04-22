Стало известно соотношение числа мужчин и женщин в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В РФ на начало 2020 года на 1 тысячу женщин приходилось 866 мужчин, сообщает RT со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Число мужчин превышает число женщин только в возрастной категории от 0 до 29 лет, где на 1 тысячу женщин приходится 1050 мужчин.

В возрастной категории 30-39 лет на 1 тысячу женщин приходится 999 мужчин, в возрастной категории 40-49 лет – 926, 50-59 лет – 839.

В возрасте от 60 до 89 лет на 1 тысячу женщин приходится 569 мужчин, 90–99 лет – 289, 100 лет и старше – 436. Всего на начало 2020 года в России проживали 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллиона женщин.

Ранее в Минздраве сообщили, что ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума – 73,4 года. Это во многом связано со снижением смертности населения трудоспособного возраста.