В Роспотребнадзоре объяснили COVID-19 у молодежи

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что молодые россияне заражаются коронавирусом, так как плохо соблюдают самоизоляцию.
В интервью "Российской газете" вирусолог рассказал, что в разгар пандемии работал в Италии, где не успели принять необходимые меры.
По его словам, из-за этого заболевали и умирали в основном пенсионеры. Семенов подчеркнул, что в любой стране пожилые люди переносят инфекцию хуже других.
Невысокая доля возрастных пациентов в России – "следствие вовремя принятых мер по ограничению контактов, которые наши пенсионеры выполняют куда более дисциплинированно, чем молодежь".
Как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко ранее высказал удивление молодым возрастом зараженных коронавирусом граждан. При этом он указал, что средний возраст умерших пациентов – 68,1 года.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса, умерли 456 человек.
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