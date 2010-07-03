Сенаторы придумали правила перегрузки улова на госгранице

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Сенаторы внесли в Госдуму проект закона, который установит правила регулирования перегрузки на госгранице уловов судов РФ. Документ появился базе данных нижней палаты парламента.

По словам авторов, промышленное рыболовство подразумевает наличие в качестве груза как уловов водных биоресурсов, так и произведенной рыбной и иной продукции. Получается, что разные условия обращения с ними являются некорректными.

"Проектом Федерального закона предлагается устранить изложенные недостатки, введя единообразие в регулировании перегрузки уловов водных биоресурсов и рыбной и иной продукции из водных биоресурсов", – сказано в документе.

В начале апреля Госдума приняла закон о крабовых аукционах. Документ вводит квоты в инвестиционных целях. Предполагается выделение половины допустимого улова крабов.