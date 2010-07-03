Журналист Норкин вернулся на НТВ после больничного

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Ведущий НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В понедельник Норкин появился в прямом эфире в качестве ведущего в программе "Место встречи", а в субботу был в студии программы "Центральное телевидение" Вадима Такменева.

В начале апреля Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира. Журналист дискутировал с гостем Сергеем Лойко о ситуации на Украине, а затем после одного из рекламных блоков вместо него вышел Александр Гурнов.

До момента возвращения Норкина в эфир его заменял журналист Иван Трушкин. Как пояснил сам ведущий, в тот момент в нем накопились "физическая гадость" с эмоциональной усталостью.