Апрель в столице может стать рекордно сухим

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Менее 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца. За последние 70 лет подобный дефицит осадков наблюдался в 1960, 1965, 1978 и 1984 годах, отмечает портал "Метеоновости".

"С начала апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 8,5 миллиметра, что составляет менее 20% от месячной нормы. Такое в столице случается редко. Такого сухого апреля в Москве не было почти 25 лет", – говорят синоптики.

Также отмечается, что до конца этой неделе в Москве будет сохраняться высокое атмосферное давление. По ночам при слабом ветре минимальная температура воздуха будет составлять 6-8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет превышать норму примерно на пять градусов.

Синоптики предупредили, что отсутствие дождей способствует увеличению степени пожарной опасности в регионе. Особенно высокая пожароопасность наблюдается в районе Сергиева Посада и на северо-западе Москвы. В минувшие выходные днем температура воздуха в Москве прогревалась до 19-25 градусов тепла.

