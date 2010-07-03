Апрель в столице может стать рекордно сухим

Менее 20% от месячной нормы осадков выпало в Москве с начала месяца. За последние 70 лет подобный дефицит осадков наблюдался в 1960, 1965, 1978 и 1984 годах, отмечает портал "Метеоновости".
"С начала апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 8,5 миллиметра, что составляет менее 20% от месячной нормы. Такое в столице случается редко. Такого сухого апреля в Москве не было почти 25 лет", – говорят синоптики.
Также отмечается, что до конца этой неделе в Москве будет сохраняться высокое атмосферное давление. По ночам при слабом ветре минимальная температура воздуха будет составлять 6-8 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 18-20 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет превышать норму примерно на пять градусов.
Синоптики предупредили, что отсутствие дождей способствует увеличению степени пожарной опасности в регионе. Особенно высокая пожароопасность наблюдается в районе Сергиева Посада и на северо-западе Москвы. В минувшие выходные днем температура воздуха в Москве прогревалась до 19-25 градусов тепла.
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