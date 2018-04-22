МЧС отменило в Москве оранжевый уровень погодной опасности

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Гидрометцентр РФ сменил оранжевый уровень погодной опасности в столичном регионе на зеленый в понедельник, 23 апреля. Это следует из данных прогностической карты на сайте ведомства.

Оранжевый уровень, который означает, что имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, был объявлен метеорологической службой в субботу, 21 апреля.

Позже штормовое предупреждение в столице продлили до конца воскресенья, 22 апреля.

Порывы ветра в Москве доходили до 30 метров в секунду в отдельных районах. Этой силы хватило, чтобы вырвать деревья, снести светофоры, и даже металлические конструкции.

Для ликвидации последствий мощнейщего урагана, который прошел в Москве накануне днем, к настоящему моменту привлечены 1200 сотрудников МЧС и 600 единиц техники. Все городские службы переведены на усиленный режим работы.