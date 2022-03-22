В ГД рассмотрят возможность вручать повестку в армию заказным письмом

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Депутаты Госдумы рассмотрят в окончательном, третьем чтении законопроект, согласно которому вручать повестку в армию можно будет заказным письмом с уведомлением о вручении.
Письмо будет считаться полученным, если призывник или его родственник подпишут уведомление о вручении. При этом неявка и отказ от получения будут считаться уклонением от службы. Также призывник обязан сообщить о запланированной поездке, если она совпадает с периодом призыва.
Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Андрей Красов ранее уже отмечал, что многие призывники уклоняются от службы путем неполучения повестки. По его словам, по этой причине необходимо менять подход к оповещению граждан, передает "Парламентская газета".
Ранее стало известно, что депутаты от ЛДПР и сенаторы намерены внести в Госдуму законопроект об упрощенном порядке выдачи гражданства лицам, один из родителей которых в свидетельстве о рождении записан как русский.
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