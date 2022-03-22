Врач рассказала о влиянии стресса на женский организм

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Гормоны стресса оказывают негативное воздействие на женский организм, приводя к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы, рассказала врач-дерматовенеролог клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Специалист отметила, что стресс может приводить к сухости кожи и изменению цвета лица из-за нарушения процессов микроциркуляции крови. Также стресс может вызывать отеки, особенно в области глаз. Это, по словам Андреановой, связано с нарушением сна, отдыха и проблемами в системе лимфостаза.

"Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса", – пояснила врач, добавив, что также из-за стресса могут появиться различные покраснения.

Специалист подчеркнула, что косметические процедуры в этом случае не помогут. По ее словам, нужно исключить воздействие стресса.

Андреанова посоветовала использовать психологические приемы и тренинги, найти увлечения и хобби.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что весной человеческий организм всегда подвергается стрессу, поскольку дни становятся длиннее, а ночи короче. Перестройка организма, по ее словам, сопровождается десинхронизацией суточных ритмов.

Врач добавила, что многие россияне в этом году также испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенного коронавируса, длительного постковидного синдрома и новостей о событиях вокруг Украины.

