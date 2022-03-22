Врач рассказала о влиянии стресса на женский организм

Фото: depositphotos/fizkes
Гормоны стресса оказывают негативное воздействие на женский организм, приводя к повышенной нагрузке на системы и органы, особенно на кожу, ногти и волосы, рассказала врач-дерматовенеролог клиники "РЖД-Медицина" Юлия Андреанова. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Специалист отметила, что стресс может приводить к сухости кожи и изменению цвета лица из-за нарушения процессов микроциркуляции крови. Также стресс может вызывать отеки, особенно в области глаз. Это, по словам Андреановой, связано с нарушением сна, отдыха и проблемами в системе лимфостаза.
"Часто такие состояния проявляются в виде повышенной жирности кожи и волосистой части головы, так называемой себореи и себорейного дерматита. Причиной этого является дисбаланс гормональной системы, который развивается под влиянием стресса", – пояснила врач, добавив, что также из-за стресса могут появиться различные покраснения.
Специалист подчеркнула, что косметические процедуры в этом случае не помогут. По ее словам, нужно исключить воздействие стресса.
Андреанова посоветовала использовать психологические приемы и тренинги, найти увлечения и хобби.
Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ Зухра Павлова рассказала, что весной человеческий организм всегда подвергается стрессу, поскольку дни становятся длиннее, а ночи короче. Перестройка организма, по ее словам, сопровождается десинхронизацией суточных ритмов.
Врач добавила, что многие россияне в этом году также испытывают дополнительную нагрузку из-за перенесенного коронавируса, длительного постковидного синдрома и новостей о событиях вокруг Украины.
"Доктор 24": стресс
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: