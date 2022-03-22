Пользователи сервиса "Мои платежи" совершили более 3,2 млн операций с начала года

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С начала 2022 года пользователи сервиса "Мои платежи" совершили более 3,2 миллиона переводов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего с помощью сервиса горожане пополняли лицевой счет "Москвенок", оплачивали детские сады, кружки и секции, коммунальные услуги, домашний телефон, интернет и автомобильные штрафы.

В сервисе "Мои платежи" зарегистрированы около 2 тысяч поставщиков услуг. С его помощью можно оплатить свыше 9 тысяч городских, федеральных и коммерческих услуг.

Ранее москвичам рассказали о работе платформы "Электронный дом", которая является для жителей столицы единым окном по вопросам управления и содержания многоквартирного дома. За прошлый год с помощью платформы москвичи организовали свыше 350 общих собраний собственников и 2 тысяч опросов.