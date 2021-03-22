Иван Ургант заразился коронавирусом

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Российский телеведущий Иван Ургант заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил сам шоумен на своей странице в Twitter.

"Проверка скорости Твиттера. У меня ковид. Конец связи", – написал он.



Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи. — Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021

Ранее стало известно, что помощник президента России Максим Орешкин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как чуть не умер от СOVID-19. Он уточнил, что первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже идет на поправку. Однако позднее в одночасье стал задыхаться и уже был не в силах подняться.