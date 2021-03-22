Еще 1 132 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице еще 1 132 пациента выздоровели после прохождения лечения от COVID-19, сообщает Оперативный штаб.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 932 428. В Москве выявлено 1 586 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 604 человека", – говорится в сообщении.

В Оперштабе добавили, что за прошедшие 24 часа 56 пациентов с коронавирусом скончались.

Всего в России за последние сутки подтвердили 9 284 новых случая COVID-19.

Ранее ученые рассказали о том, что заражение коронавирусной инфекцией может отразиться на слухе пациентов. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА Николай Дайхес заявил, что повреждение слухового нерва чаще всего отмечается после тяжелого течения болезни.

До этого доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус поражает наиболее слабые системы и органы человека.

