Врач предупредил россиян об угрозе вспышки смертельной болезни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В РФ из-за пандемии коронавирусной инфекции может произойти всплеск заболеваемости туберкулезом. Об этом сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с URA.RU.

По его словам, этот недуг никуда не уходил, просто из-за коронавируса люди стали реже проходить обследования.

"Нас ждет волна – это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке", – уточнил медик.

Он также добавил, что в других странах на 100 тысяч населения приходится порядка десяти заболевших, а в России – от 60 до 100.

В свою очередь, педиатр и фтизиатр Наталья Скрынник отметила, что ситуация действительно опасна. Она уточнила, что больных будут выявлять не сразу, но уже в поздней форме. Пока их не обнаружили, они могут заразить других, заключила специалист.

Ранее Александр Мясников развеял популярные мифы о напитках, в которых содержится кофеин. Он заявил, что чай и кофе можно потреблять на регулярной основе, несмотря на множество необоснованных предрассудков вокруг них. Отказаться же он призвал только от фруктовых соков и газировок из-за большого количества сахара в их составе.