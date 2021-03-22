Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В России до четверти пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, сталкиваются с постковидным синдромом, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.
Как уточняется, под постковидным синдромом медики подразумевают целый ряд симптомов, которые остаются с человеком после выздоровления. Наиболее часто встречаются затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.
"Примерно 10–25% переболевших еще некоторое время сталкиваются с примерно 20 симптомами постковидного синдрома", – рассказал Водовозов.
По словам эксперта, неправильное поведение переболевших COVID-19 может усугубить ситуацию.
"Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание", – отметил Водовозов.
Чтобы лечение синдрома было правильным, нужно обращаться к специалистам или в крайнем случае черпать информацию из проверенных источников, отметил врач.
"Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации европейского бюро ВОЗ. Они сделаны для людей, перенесших COVID-19. Они есть и на русском языке, и там указано, как возвращаться к обычной жизни", – пояснил Водовозов.
Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что о постковидном синдроме свидетельствует затяжная слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. По его словам, к этому наиболее предрасположены пожилые люди, подверженные хроническим заболеваниям.
Крючков рассказал, что при постковидном синдроме чаще всего встречаются повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения.
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