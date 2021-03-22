Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России до четверти пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией, сталкиваются с постковидным синдромом, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

Как уточняется, под постковидным синдромом медики подразумевают целый ряд симптомов, которые остаются с человеком после выздоровления. Наиболее часто встречаются затрудненное дыхание, слабость и изменение вкусовых ощущений.

"Примерно 10–25% переболевших еще некоторое время сталкиваются с примерно 20 симптомами постковидного синдрома", – рассказал Водовозов.

По словам эксперта, неправильное поведение переболевших COVID-19 может усугубить ситуацию.

"Например, говорят, что надо разрабатывать легкие, надувая шарики. Этого делать категорически нельзя. Так можно нанести даже больший вред, чем нанесло заболевание", – отметил Водовозов.

Чтобы лечение синдрома было правильным, нужно обращаться к специалистам или в крайнем случае черпать информацию из проверенных источников, отметил врач.

"Если есть такая возможность, то можно скачать рекомендации европейского бюро ВОЗ. Они сделаны для людей, перенесших COVID-19. Они есть и на русском языке, и там указано, как возвращаться к обычной жизни", – пояснил Водовозов.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что о постковидном синдроме свидетельствует затяжная слабость, проблемы с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, обострение хронических заболеваний. По его словам, к этому наиболее предрасположены пожилые люди, подверженные хроническим заболеваниям.

Крючков рассказал, что при постковидном синдроме чаще всего встречаются повышенная слабость, нарушение концентрации внимания, сна и памяти, даже бывают депрессии и выраженные перепады настроения.