Опрос показал максимальный уровень одобрения россиянами работы Путина

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Порядка 65,3% россиян одобряют деятельность Владимира Путина. Такие данные привел Всероссийский центр изучения общественного мнения.

При этом работа кабмина пришлась по душе 41% опрошенных, а главы правительства – 38% респондентов. Противоположны взглядов придерживаются 47,1% участников исследования.

Отмечается, что 33,4% россиян доверили бы президенту решение важных государственных вопросов. Следом за ним идут глава Минобороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Социологи выяснили, что если бы думские выборы состоялись в это воскресенье, то за "Единую Россию" проголосовало 34,8% респондентов, за КПРФ – 16,5%, а за ЛДПР – 11,3%.

Исследование с участием 1,6 тысячи респондентов от 18 лет проводилось с 11 до 17 марта.

Еще один недавний опрос ВЦИОМ показал, что более четверти россиян считают цены на такси в своих городах завышенными. А вот 61% респондентов заявили, что стоимость проезда соответствуют качеству услуги.