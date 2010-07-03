Осадки в Москве прекратятся к трем часам ночи субботы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Снег с дождем, начавшиеся рано утром в пятницу, прекратятся к трем часам ночи субботы, 23 марта, сообщает РИА Новости.

Как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в первый из выходных дней существенных осадков не ожидается. При этом будет ветрено.

В течение всего дня 22 марта в городе будет идти дождь, мокрый снег, ветер усилится до 7–12 метров в секунду. По данным синоптиков, в столице может выпасть до пятой части месячной нормы осадков.

Также Позднякова сообщила, что вероятность выпадения снега в Москве сохранится до двадцатых чисел апреля. По ее мнению, пятничный снег – не последний этой весной.

"Если вы помните прошлые годы, у нас бывал довольно мощный снег даже на 9 мая. Поэтому в марте снег – это обычное явление, и до двадцатых чисел апреля еще очень велика вероятность выпадения осадков в виде снега", – заключила она.

Ранее синоптики сообщили о похолодании, которое принесет скандинавский циклон. На 22 марта в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается, что в столице выпадет 8–9 миллиметров осадков, то есть 25% месячной нормы. Пик ненастья, по прогнозам, придется на середину дня. На дорогах будет скользко, а ближе к вечеру ударят заморозки. Скорость ветра в порывах может достигать 17 метров в секунду.

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за ухудшения погоды. Специалисты ЦОДД предупредили, что из-за сильного снегопада видимость на дорогах сильно ухудшилась. Кроме того, многие уже успели "переобуть" свои автомобили на летнюю резину.