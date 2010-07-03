В Минздраве рекомендовали россиянам принимать витамины в пост

Россиянам, соблюдающим пост, особенно детям и пожилым людям, необходимо принимать витаминно-минеральные комплексы, чтобы избежать дефицита микронутриентов, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян.
Он напомнил, что человек должен ежедневно получать примерно 150–170 химических соединений – микронутриентов. Из них около 70 – незаменимые, уточнил врач. По его словам, они не синтезируются в нашем организме, и получить их можно только с пищей.
"Если мы их недополучаем, это очень плохо, это обязательно негативно скажется на нашем здоровье, тем более, что Великий пост такой продолжительный – 40 дней. Поэтому обязательно нужно дополнительно принимать любые витаминно-минеральные комплексы". – цитирует Тутельяна Агентство "Москва".
Он отметил, что это необходимо и в обычные дни, а в пост – обязательно. Также диетолог посоветовал увеличить употребление фасоли, бобовых и сои, поскольку это богатые источники необходимого организму белка.
Самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений Великий пост начался 11 марта. Он продлится 48 дней и завершится Пасхой. Эксперты Роскачества собрали рекомендации по выбору продуктов для тех, кто соблюдает Великий пост. По их словам, особое внимание нужно уделить рису, гречке и растительному маслу.
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