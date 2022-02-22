COVID-19 протекает без симптомов или в форме ОРВИ в 97% выявленных в РФ случаев – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В 97% случаев коронавируса, зарегистрированных в России, болезнь протекает бессимптомно или в форме ОРВИ. Об этом на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее она отмечала, что Роспотребнадзор может смягчить ряд требования по профилактике коронавируса в музеях, театрах и фитнес-центрах. Кроме того, в школах могут пересмотреть требования о нахождении классов только в одном кабинете.
При этом главный санитарный врач России подчеркнула, что улучшение эпидемиологической ситуации в стране не является поводом для отказа от продолжения кампании по вакцинации, а лишь подтверждает эффективности данных мер.
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