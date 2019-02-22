"Яндекс" могут оштрафовать за рекламу гражданского оружия

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" могут оштрафовать за распространение рекламы гражданского оружия — фонаря-электрошокера. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Москве в пятницу, 22 февраля.

"Реклама электрошокового устройства "Фонарь-электрошокер police 1101" распространялась в сети интернет, что противоречит установленным нормам", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что, согласно законодательству, рекламировать гражданское оружие можно только в специализированных печатных изданиях и местах, а также в эфире теле- и радиопрограмм с десяти вечера до семи часов утра.

В этой связи против "Яндекса" возбудили административное дело по ст. 14.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства о рекламе"). Компании грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей. Дело будет рассмотрено 27 февраля.

