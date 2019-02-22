Такса Маруся поздравила сотрудников МАЦ с 23 февраля

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Внештатный психолог московских спасателей такса Маруся побывала в Московском авиационном центре (МАЦ) и поздравила работников с 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"Такса Маруся заметно подняла всем настроение. Она уже давно стала своего рода талисманом для московских пожарных и спасателей, пилотов, инженеров и техников. Эта замечательная собака побывала уже во всех подведомственных учреждениях департамента ГОЧСиПБ в качестве внештатного психолога", – сказала хозяйка Маруси, главный специалист пресс-службы Елена Епур, передает РИА Новости.

Почти весь летный состав МАЦ – бывшие военные, многие из которых прошли "горячие точки". Сегодня они тушат сложнейшие пожары в Москве и эвакуируют пострадавших на медицинских вертолетах. В авиацентре работают спасатели, которые во время военной службы брали собак на дежурство. "Собаки, пока хозяева летали на вертолетах, ждали их на аэродроме, а некоторые даже поднимались в воздух.