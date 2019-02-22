Москвичи еженедельно проводят порядка восьми часов в общественном транспорте

Москвичи в среднем проводят восемь часов в общественном транспорте каждую неделю, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего директора по цифровым решениям Visa Алексея Денисова.
По сравнению с жителями других городов России москвичи больше всего проводят времени в общественном транспорте. На втором месте жители Санкт-Петербурга – около шести часов в неделю.
Меньше всего времени на проезд в общественном транспорте тратят жители Челябинска и Уфы – три часа в неделю. В целом граждане РФ еженедельно совершают 11 поездок на различных видах транспорта.
Ранее в Московском паркинге рекомендовали водителям по возможности воспользоваться общественным транспортом из-за ухудшения погодных условий. Также не следует оставлять машины около деревьев и рекламных конструкций.
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