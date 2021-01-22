Более 9 млн руб штрафов выплатят москвичи за непредоставление тестов на COVID-19

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Москвичи, которые не предоставили тест на коронавирус по возвращении в Россию, выплатят штрафы на общую сумму в 9 миллионов 50 тысяч рублей, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что 4,5% вернувшихся из-за рубежа не прошли исследование на COVID-19 и не внесли результаты в портал госуслуг. Всего направили 4 024 уведомлений о явке для составления протокола о правонарушении. Кроме того, составили 2 453 протокола по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

В управлении Роспотребнадзора напомнили, что эта статья предусматривает административную ответственность в размере 40 тысяч рублей. В случае причинения вреда здоровью других людей действия расцениваются по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ. По ней штраф составляет от 150 до 300 тысяч рублей.

"Решения по части 2 и части 3 статьи 6.3 КОАП РФ принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 1 тыс. 835 граждан направлены в районные суды. По результатам дел, рассмотренных судами, 726 гражданам присуждены штрафы на сумму 9 миллионов 50 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", – сообщили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, что в столице продолжается контроль за внесением гражданами, которые вернулись из зарубежных стран, результатов тестов на коронавирус на портале госуслуг.

"В Москве пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР можно не только в пунктах тестирования, организованных непосредственно в аэропортах, в коммерческих лабораториях, но и бесплатно по предварительной записи в городских поликлиниках департамента здравоохранения Москвы по месту жительства", – подчеркнули в управлении.

Ранее стало известно, что с 27 января возобновится международное авиасообщение России с Финляндией, Индией, Вьетнамом и Катаром. Отмечалось, что эти страны отвечают особым эпидемиологическим критериям, при которых возможно открытие границ. В Индию и Вьетнам можно будет вылететь два раза в неделю из Москвы, в Катар – трижды из Москвы, в Финляндию – дважды из Москвы и дважды из Санкт-Петербурга.