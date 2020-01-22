В спорткомплексе Дагестана объяснили запрет посещения бассейна для женщин

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Запрет на посещение бассейна для женщин связан с тем, что в женские дни посетительниц практически не было, так свое решение объяснило руководство спортивного комплекса "Анжи Арена" в Каспийске (Дагестан), сообщает РИА Новости.

Как сообщили представители спорткомплекса, с момента открытия бассейн могли посещать как мужчины, так и женщины. Но по многочисленным просьбам местных жителей руководство спортивного комплекса ввело обычную для Дагестана практику – разделить дни посещения на женские и мужские.

"К сожалению, в женские дни практически не было посетителей, именно поэтому после тщательного анализа и оценки было принято непростое решение, что оставлять женские дни в нашем бассейне нецелесообразно. Мы просим вас отнестись с понимаем к нашему решению и напоминаем, что для женщин на территории комплекса открыты к посещению второй бассейн, фитнес-зал, аквапарк, и мы с радостью приглашаем вас в гости", — отметили в спортивном комплексе.

В министерстве спорта Дагестана отказались комментировать ситуацию и уточнили, что в их ведение такие вопросы не входят, а также подчеркнули, что спорткомплекс принадлежит частному лицу.

Ранее пресс-службе Мосгосстройнадзора сообщили, что спорткомплекс "Спартак – Волейбол" с бассейнами и гостиницей на юго-западе столицы достроят до конца 2020 года.