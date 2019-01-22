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15:10

Зима как холст: в Москве пройдет "Арт-битва снеговиков"

общество

15:10

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Фото: поратл Москва 24/Евгения Смолянская

На площади Парадов на территории Московского дворца пионеров 9 февраля пройдет традиционный фестиваль авторских снежных фигур "Арт-битва снеговиков". Команду-победителя в каждой номинации определит жюри, награждение пройдет сразу после фестиваля. Участники могут заранее принести с собой материалы и необходимые инструменты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всем желающим принять участие нужно до 8 февраля зарегистрировать свою команду на сайте фестиваля. Соревнования будут происходить в следующих категориях и номинациях:

  • Сelebrity: номинация Snowshow
  • многодетные семьи: номинация "Снежный возраст"
  • профессиональные дизайнеры: номинация Snow Power
  • представители посольств: номинация "Снеговик International"
  • остальные участники: номинация "Снеговик Original"
  • специальные номинации партнеров конкурса
  • призер зрительских симпатий: номинация "Like снеговик"

Сейчас в Пушкинском музее проходит детский фестиваль "Январские вечера". Он открылся 20 января и продлится до 25 января.

общество

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