Зима как холст: в Москве пройдет "Арт-битва снеговиков"

Фото: поратл Москва 24/Евгения Смолянская

На площади Парадов на территории Московского дворца пионеров 9 февраля пройдет традиционный фестиваль авторских снежных фигур "Арт-битва снеговиков". Команду-победителя в каждой номинации определит жюри, награждение пройдет сразу после фестиваля. Участники могут заранее принести с собой материалы и необходимые инструменты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всем желающим принять участие нужно до 8 февраля зарегистрировать свою команду на сайте фестиваля. Соревнования будут происходить в следующих категориях и номинациях:

Сelebrity: номинация Snowshow

многодетные семьи: номинация "Снежный возраст"

профессиональные дизайнеры: номинация Snow Power

представители посольств: номинация "Снеговик International"

остальные участники: номинация "Снеговик Original"

специальные номинации партнеров конкурса

призер зрительских симпатий: номинация "Like снеговик"