Зима как холст: в Москве пройдет "Арт-битва снеговиков"

На площади Парадов на территории Московского дворца пионеров 9 февраля пройдет традиционный фестиваль авторских снежных фигур "Арт-битва снеговиков". Команду-победителя в каждой номинации определит жюри, награждение пройдет сразу после фестиваля. Участники могут заранее принести с собой материалы и необходимые инструменты, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Всем желающим принять участие нужно до 8 февраля зарегистрировать свою команду на сайте фестиваля. Соревнования будут происходить в следующих категориях и номинациях:
Сelebrity: номинация Snowshow
многодетные семьи: номинация "Снежный возраст"
профессиональные дизайнеры: номинация Snow Power
представители посольств: номинация "Снеговик International"
остальные участники: номинация "Снеговик Original"
специальные номинации партнеров конкурса
призер зрительских симпатий: номинация "Like снеговик"
Сейчас в Пушкинском музее проходит детский фестиваль "Январские вечера". Он открылся 20 января и продлится до 25 января.
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